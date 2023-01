Acquasparta, fermato in E45 con un coltello nell’auto: denunciato

L’alt è scattato all’altezza di Acquasparta, lungo la superstrada E45. In campo gli agenti della polizia Stradale di Todi che hanno fermato un 59enne di nazionalità italiana, al volante della propria auto. Da subito l’uomo – con precedenti per associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, calunnia e per reati di droga – ha palesato un certo nervosismo: nel vano portaoggetti della portiera sinistra, c’era infatti un coltello a serramanico di cui non ha saputo giustificare il possesso. Scontata per il 59enne la denuncia a piede libero per porto d’armi.

