Acquasparta, investe cinghiale e finisce contro un albero: muore 54enne

Tragico incidente stradale nella notte fra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte, ad Acquasparta (Terni), lungo la strada Tiberina. Un 54enne acquaspartano residente a Portaria, al volante di una Fiat Panda, ha investito un grosso cinghiale che si trovava in mezzo alla carreggiata, uccidendolo, ed è poi finito fuori strada, contro un albero. L’uomo, che lavorava come dipendente comunale ad Acquasparta, è morto sul colpo in seguito a quest’ultimo, violento, impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor di Terni, del comando stazione di Acquasparta, gli agenti della polizia Stradale di Terni e i vigili del fuoco. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Matthias Viggiano per le determinazioni del caso.

