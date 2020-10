Acquasparta, notte di inseguimenti: presi quattro ladri

Ad accorgersi per primo di loro è stato, venerdì sera intorno alle ore 21, il proprietario dell’abitazione di Acquasparta – zona Colle – dove i soggetti stavano cercando di entrare, forzando una porta finestra. Scoperti, si sono dati subito alla fuga ma la sinergia fra i carabinieri del comando stazione di Acquasparta e del Nor della Compagnia di Terni ha consento, qualche ora dopo il fatto, di rintracciare e denunciare i soggetti: sono quattro cittadini albanesi residenti a Roma, di età compresa fra 45 e 21 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine. I classici ‘pendolari del crimine’ a cui, però, stavolta è andata male.

Presi

Dopo la fuga a piedi nelle campagne circostanti e l’intervento dell’Arma, i quattro sono stati nuovamente intercettati ad Acquasparta, intorno alle una di notte in via Marconi. Erano a bordo di due veicoli: una Renault Scénic e una Fiat Punto. Non semplice fermarli, visto che alla vista dei militari sono scappati di nuovo, questa volta in auto. Dopo un breve inseguimento, però, i quattro sono stati definitivamente bloccati. Durante le successive operazioni di perquisizione e identificazione, hanno opposto una strenuta resistenza fisica. Al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati a piede libero per ‘tentato furto aggravato in concorso’ e ‘resistenza a pubblico ufficiale’. Nel corso delle attività sono stati sequestrati diversi arnesi da scasso ed altro materiale di cui i quattro sono stati trovati in possesso.