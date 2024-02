Acquasparta: si dimette il vicesindaco Romano. «Divergenze con il primo cittadino»

Acque agitate in Comune non solo a Terni ma anche ad Acquasparta, dove il vicesindaco Benvenuto Romano ha ufficializzato la decisione di rassegnare le dimissioni. «Durante gli anni in cui ho servito la comunità di Acquasparta – spiega lui stesso in una nota -, ho costantemente cercato di contribuire al benessere della comunità, dedicando impegno e dedizione al ruolo che mi è stato assegnato. Tuttavia, nel corso del tempo, è gradualmente emersa una divergenza di vedute con l’attuale sindaco», Giovanni Montani.

Conclusi gli obiettivi

«Nonostante il crescente vuoto di fiducia nel corso del tempo – continua -, ho scelto di rimandare le dimissioni fino a oggi (giovedì, ndr), sia per un senso di dovere che per concludere parte delle attività affidate alla mia persona, come l’approvazione del bilancio e del Dup, delle tariffe e di altre attività propedeutiche. Ho cercato di mantenere la coesione e la collaborazione, talvolta sacrificando il mio pensiero, in alcune situazioni, per il bene di tutti».

I ringraziamenti

«Desidero ringraziare il sindaco, i consiglieri di maggioranza e minoranza, i colleghi della giunta e tutto il personale dipendente, a cui rivolgo la mia gratitudine per la collaborazione quotidiana e il rispetto nei miei confronti. Da questo momento mi impegno per garantire una transizione fluida e collaborativa, nei modi che verranno ritenuti opportuni».