Ad Amelia la seconda edizione della Biennale Umbria letteraria

Tanta letteratura ma anche arte, musica, danza e teatro per dare vita alla seconda edizione della Biennale Umbria letteraria, che si svolgerà ad Amelia dal 23 al 26 maggio. ‘Senza tema’ è il titolo di quest’anno scelto per rappresentare la volontà di fare le cose senza paura, senza le preoccupazioni che normalmente impediscono ai più di trasformare le idee in fatti concreti.

«La Biennale valorizza e unisce competenze ed esperienze»

La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza sottolinea «l’importanza della Biennale come contenitore culturale e come veicolo di promozione del territorio». Ha rimarcato anche «il valore culturale che esalta la letteratura, l’arte e le altre discipline riunendole tutte in un evento destinato, per qualità e richiamo, a durare nel tempo». La presidente ha ringraziato «l’associazione Forma Aps e tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa seconda edizione». La direttrice del festival e presidente di Forma Aps, Cinzia Proietti, ha detto che «la Biennale valorizza e unisce competenze ed esperienze per mettere in mostra la cultura a 360 gradi. E’ anche un modo nuovo, e forse più stimolante, per riappropriarsi della città, dei suoi luoghi storici e della sua storia millenaria». Tante le sedi scelte per le varie iniziative, tutte nel centro storico. Si va dal museo civico al complesso del Sant’Agostino, si passa per palazzo Petrignani, palazzo Pagliaricci e palazzo Colonna, oltre che per il centro culturale Santa Fermina, i caffè della città e le case di alcuni artisti che saranno aperte per lasciar vedere le opere d’arte in esse contenute. Durante la Biennale previsti anche concerti musicali degli allievi del conservatorio Briccialdi di Terni. In programma infine anche l’iniziativa di solidarietà ‘Lo scrigno dei libri’ per donare testi ai ragazzi delle comunità educative e dei centri di giustizia minorile.