Addio a Raffaella Carrà: ha segnato un’epoca dello spettacolo

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale per la scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lunedì. A dare la notizia all’Ansa è stato il suo ex compagno, Sergio Japino. Al secolo Raffaella Maria Robera Pelloni, era nata a Bologna e aveva 78 anni. Inconfondibile il suo caschetto biondo, con cui ha accompagnato tante grandi stagione della televisione, del teatro e della musica italiana. Showgirl, ballerina, attrice, presentatrice, autrice, imprenditrice: il suo successo e la sua capacità di segnare il costume, ne hanno fatto un’icona ben oltre i confini nazionali. Sempre garbata, misurata e mai banale, di classe e al tempo stesso popolare, Raffaella Carrà ha spopolato in Italia e all’estero (soprattutto nei paesi Latini) con brani tanto leggeri – A far l’amore comincia tu, Ballo Ballo, Pedro, Tuca Tuca, Tanti Auguri – quanto indimenticabili, ma anche con interpretazioni e programmi televisivi rimasti nell’immaginario collettivo. Noto anche il suo impegno nel sociale, ben rappresentato dalle adozioni a distanza che anche attraverso il programma ‘Amore’ aveva contribuito a sostenere e incentivare.

Condividi questo articolo su