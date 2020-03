L’Umbria dice addio ad Alfio Branda

Un punto di riferimento per tanti studenti in qualità di insegnante, poi la presidenza del comitato regionale Umbria della Figc-Lnd dal 1965 al 1982, leader della serie D, vicepresidente della Lega nazionale dilettanti e vice del settore giovanile/scolastico nazionale. Una lunga carriera quella di Alfio Branda, scomparso a 93 anni dopo una lunga malattia.

L’attività

Branda è stato anche presidente del Coni provinciale di Perugia, numero uno della Federazione pugilistica e di quella di bocce, nonché giudice di gara della Federazione di atletica leggera. A ciò si aggiunge l’aspetto politico da consigliere della Regione Umbria: «Un vero e proprio punto di riferimento, quindi, non solo per l’intero movimento calcistico e per tutto lo sport, ma anche per la società civile. Non posso far altro che ringraziare Alfio per gli immensi insegnamenti che ha saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto l’immenso onore di conoscere la sua meravigliosa persona, a cui il calcio regionale deve davvero moltissimo», ricorda il presidente del comitato regionale Lnd Luigi Repace. Lascia la moglie Nelise ed i figli Valerio e Stefano.