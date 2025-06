Umbria di nuovo protagonista, ma questa volta non vincente, ad Affari Tuoi: a giocare nella puntata di martedì nella celebre trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai1 è stato infatti Valerio Scassini da Grutti, frazione di Gualdo Cattaneo. Classe ’92, di professione insegnante all’istituto agrario di Todi, ex giocatore di calcio – nel ruolo di difensore – e oggi allenatore, Valerio è stato accompagnato dal fratello Francesco.

Ha giocato inizialmente con il pacco numero 7, per poi cambiarlo strada facendo con il 14. Arrivato in finale con i pacchi da 10 euro e 50 mila euro, per lui non c’è stata l’offerta in denaro del ‘dottore’ ma la proposta di un nuovo cambio, che ha rifiutato. La scelta si è rivelata purtroppo doppiamente amara: nel suo pacco c’erano infatti solo i 10 euro.