Agello: venerdì l’ultimo saluto imprenditore Ruggero Prelati

Dopo l’autopsia, eseguita mercoledì presso l’istituto di medicina legale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, l’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta alla celebrazione dei funerali dell’imprenditore 76enne Ruggero Prelati, tragicamente scomparso venerdì 8 luglio dopo essere precipitato dal raccordo Perugia-Bettolle, con il proprio articolato, in un terreno adiacente via Settevalli a Perugia. Il rito funebre è stato fissato per venerdì 15 luglio, alle ore 17 nella chiesa di San Donato ad Agello (Magione), borgo dove l’uomo risiedeva ed aveva la propria ditta di autotrasporti. La cerimonia sarà officuata da padre Francesco. Ruggero Prelati era molto conosciuto e stimato, non solo nella sua zona di origine: imprenditore capace di condurre un’attività con successo, chi lo conosceva lo ricorda anche per la grande umanità e il senso dell’amicizia. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio.

