Giù dal viadotto con il tir: imprenditore dei trasporti perde la vita

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Prepo e San Faustino in direzione Trasimeno. Un autoarticolato condotto da un imprenditore dei trasporti 76enne, Ruggero Prelati di Agello (Magione), ha sbandato per poi precipitare nel vuoto da un’altezza di oltre quindici metri. Il mezzo pesante è finito in un terreno adiacente via Settevalli e per il trasportatore non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe sbandato finendo contro il guardrail posto sul lato destro della carreggiata, per poi sfondare quello di sinistra e cadere giù dal viadotto. All’origine del sinistro, che per puro caso non ha coinvolto altri veicoli – sia sul raccordo che al di sotto -, potrebbe esserci un malore accusato dal 76enne, titolare di un’impresa di trasporti con sede ad Agello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro – l’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica – ed anche gli operatori di Anas. Per consentire le operazioni, sono state attuate limitazioni temporanee alla viabilità.

