Aggredisce ragazza in centro: fermato dalla polizia. Si era nascosto tra i fedeli nel duomo

L’ha colpita con violenza al corpo, senza alcuna ragione, per poi fuggire nella zona del duomo. Il fatto è accaduto nella serata di venerdì in via Maestà delle Volte, nel centro storico di Perugia. Vittima, una 25enne che è stata soccorsa dai passanti e dagli opertori del 118 che, dopo averla tranquillizzata, l’hanno trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Le indagini immediate della polizia di Stato hanno consentito di individuare l’aggressore, un 33enne del Congo con numerosi precedenti di polizia, regolare in Italia. Per sfuggire alle forze dell’ordine, l’uomo si era nascosto tra i fedeli nella cattedrale di San Lorenzo. Una volta individuato, il 33enne è stato condotto in questura: spetterà alla ragazza, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi, sporgere denuncia per quanto accaduto.

