Aggressione a bottigliate: arrestato 27enne e ‘sospeso’ per 30 giorni esercizio pubblico a Fontivegge

L’aggressione risale allo scorso 14 ottobre, quando nei pressi di un locale etnico del Broletto, nella zona di Fontivegge a Perugia, un giovane era stato picchiato a colpi di bottiglia da un 27enne dell’Ecuador e poi lanciato dalle scale che collegano piazza del Bacio con la stazione. L’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e la polizia di Stato, intervenuta sul posto, aveva arrestato l’aggressore. Nei giorni seguenti il questore di Perugia ha disposto la sospensione dell’esercizio pubblico per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Quest’ultimo provvedimento è stato eseguito dalla divisione polizia amministrativa della questura e fa seguito ad analoga misura applicata sempre nei confronti dello stesso locale etnico, lo scorso febbraio e sempre per 30 giorni.

