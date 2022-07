Agility dog, è umbra la campionessa mondiale

Viene dell’Umbria, per la precisione da Foligno, la nuova campionessa mondiale di agility dog nella categoria juniores under 15-piccola taglia. Si chiama Benedetta Cascioli e non ha ancora compiuto 14 anni, ma con la sua barboncina di sei anni, Black Orchid della Vandice, detta Dea, ha conquistato in Finlandia i campionati mondiali organizzati dalla Fci (Federazione cinologica internazionale). A riportare la notizia, martedì, è Il Corriere dell’Umbria.

La storia

La giovanissima – che da quando ha otto anni ha iniziato ad addestrare gli amici a quattro zampe – venerdì scorso ha partecipato alla competizione a squadre con la nazionale italiana, terminando il percorso senza errori, poi nelle due giornate successive ha brillato nelle gare individuali. Benedetta e Dea si è imposta prima

nella prova di salto e poi in quella di agility, vincendo il mondiale con un tempo medio di 73 secondi. Grande soddisfazione per il papà di Benedetta, Fabio, veterinario in una clinica cinofila, anche lui grande appassionato di agility dog. «Una grande emozione», ha commentato Casciola al Corriere. Nel 2023 Benedetta e Dea potranno difendere il primato ai mondiali d’Inghilterra del 2023.