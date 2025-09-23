Salire sul tetto del mondo insieme alla propria fedele amica: un’emozione che la ternana Federica Grilli, educatrice cinofila, ha vissuto sulla propria pelle in Svezia, a Kalmar, dove nel weekend appena trascorso ha ottenuto il successo in ‘agility’ nella categoria ‘intermedi’. Con lei, l’inseparabile Gina, border collie che ora può gioire per il successo, conquistato di fronte al gotha mondiale dell’agility dog.

Per partecipare ai campionati mondiali di Kalmar, Federica Grilli – che è educatrice presso il centro cinofilo We Dogs di Terni – ha superato le qualificazioni, dopo aver centrato anche un buon risultato ai campionati europei. La gara in Svezia era suddivisa nelle specialità agility – dove la ‘coppia’ ternana si è affermata – e jumping, con la combinata che ha sancito i numeri uno assoluti della competizione.

Per Federica Grilli, la cui grande passione è diventata nel tempo anche un lavoro, è il riconoscimento di un impegno che negli anni l’ha vista allieva, poi istruttrice e che oggi la porta spesso oltre i confini della Conca, per diffondere una disciplina sempre più apprezzata e valorizzata. Così, grazie a lei e Gina, Terni può fregiarsi di due campionesse davvero speciali.