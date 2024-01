‘Agricoltori traditi’ in protesta ad Orvieto

Martedì mattina la città di Orvieto è stata interessata dalla protesta del comitato ‘Agricoltori traditi’, dopo che nei giorni scorsi le manifestazioni si erano svolte nei pressi del casello autostradale A1 di Orte. Intorno alle 10 la protesta, a cui hanno partecipato soprattutto agricoltori umbri e qualcuno delle province limitrofe come Viterbo, è iniziata con un presidio formato da una 40ina di mezzi agricoli e una 60ina di persone – fonte polizia di Stato – all’altezza della rotatoria del Ponte dell’Adunata, ad Orvieto Scalo. Nel corso della mattinata i manifestanti si sono mossi in corteo, a bordo dei veicoli, lungo via Costanzi in direzione del casello autostradale di Orvieto, all’altezza del quale hanno fatto inversione riprendendo la marcia verso la rotatoria del Ponte dell’Adunata, dove si sono nuovamente fermati in presidio. Durante il corteo è stato segnalato – fonte polizia Stadale di Orvieto – qualche rallentamento per i veicoli in ingresso alla città di Orvieto. La manifestazione, che ha ricevuto anche la visita del sindaco di Orvieto Roberta Tardani, al primo pomeriggio di martedì era ancora in corso, presidiata a vista dalle forze dell’ordine: polizia di Stato con personale del commissariato, polizia Stradale, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale.

