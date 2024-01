Giornata di ‘passione’ sul raccordo Terni-Orte fra protesta agricoltori e un incidente

Problemi dalla mattinata di sabato lungo il raccordo Terni-Orte. I motivi sono due. In primis la protesta del comitato ‘agricoltori traditi’ all’altezza della rotatoria antistante il casello autostradale di Orte dell’A1. Questa volta i manifestanti, a differenza dei giorni scorsi, sono intervenuti in buon numero, con qualche decina di mezzi agricoli, causando più di un disagio alla viabilità. Tanto che lo svincolo di Orte lungo l’Autosole è rimasto chiuso dalle ore 14 alle 16 circa – poi la situazione è tornata alla normalità – con uscita nei caselli successivi. In campo la polizia Stradale di Orvieto e le altre forze dell’ordine. In questo contesto, nella tarda mattinata si è verificato anche un incidente stradale all’altezza di San Liberato di Narni che ha coinvolto tre autovetture, causando alcuni feriti non gravi. In questo caso ha operato la Stradale di Terni con l’ausilio di altre forze di polizia, oltre ai sanitari del 118. In generale il traffico in direzione Orte è rimasto pesantemente congestionato per alcune ore.

