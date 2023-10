Al cimitero di Terni torna ‘La città degli immortali’

L’appuntamento è per mercoledì 1° novembre alle 10.30 all’ingresso principale del cimitero di Terni: inizierà da lì la tradizionale passeggiata teatrale ideata e interpretata da Stefano de Majo. L’attore e autore narrerà lungo il percorso le memorie dei grandi personaggi sepolti nel camposanto di Terni, che hanno lasciato traccia nella storia d’Italia e del mondo, e le vicende di personaggi minori, appartenenti al folclore popolare, cari e importanti nel ricordo dei cittadini.

I personaggi

Si visiteranno le tombe monumentali di cui il cimitero può vantare autori di fama mondiale quali Pomodoro, Guttuso e Mario Ridolfi. Saranno rivissute le gesta di eroi e campioni, artisti letterati, scienziati, imprenditori illuminati, come Elia Rossi Passavanti e Mario Umberto Borzacchini, Falchi, Briccialdi, Casagrande, Taddei, Liberati, Pirro, Donatelli, Endrigo, Alterocca, Pazzaglia, Secci, i Fratini, Cassian Bon, i caduti delle guerre e i Garibaldini. Ma anche di personaggi della tradizione popolare come Maurizietto, Melone, Ausilia e Paolo Cabiati, detto ‘Hashish’, insieme ai tanti concittadini caduti durante il primo bombardamento di Terni di cui ricorrono gli 80 anni. I loro 1018 nomi risuoneranno vivi e presenti nello spettacolo itinerante di Stefano de Majo. «Ancora una volta i nostri morti ci daranno la forza e il coraggio di essere vivi, passeggiando ancora una volta tutti insieme nella città degli immortali», dice de Majo. Per l’evento, prodotto da Teatro Acciaio, De Majo ringrazia «il Comune di Terni e l’associazione Claudio Conti guidata da Tomassina Ponziani, la cui instancabile opera di solidarietà sociale e promozione della cultura sul territorio locale e in quello africano, è l’esempio più fulgido di come la vita può continuare anche oltre la morte».