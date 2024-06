Al Circolo lavoratori Terni c’è ‘Swing night’

Dopo il successo dello scorso inverno, l’energia dell’Arvedi Ast band torna al CLT per festeggiare l’arrivo dell’estate sulle note dello swing. Venerdì 14 giugno alle 21, nel parco di via Muratori a Terni, è infatti in calendario ‘Live swing music & social dance’, serata di musica e ballo grazie al sound dell’Arvedi Ast band con la partecipazione della Low budget orchestra e del gruppo Easy peasy swing.

‘Swing night’ sarà una serata di musica e divertimento in compagnia di 30 musicisti e dei danzatori delle scuole di ballo swing del territorio. Per tutti coloro che vorranno ballare, ma che non conoscono lo swing, appuntamento dalle 20.15 alle 21 con la scuola The sunny side of the swing che insegnerà al pubblico, gratuitamente, a muovere i primi passi dello swing. L’evento è promosso e organizzato dal Circolo lavoratori Terni con il supporto di Arvedi Ast. La partecipazione è gratuita. L’Arvedi Ast band è una formazione composta da dipendenti appassionati di musica, diretti da Alessio Micheli. La band, conta 11 elementi tra fiati, tastiera, basso, batterie, chitarra e voce. Nasce dalla collaborazione tra il Circolo e l’azienda ed aggiunge un altro tassello alla vocazione culturale di Arvedi Ast. La Low budget orchestra, diretta invece dal maestro Vincenzo Rito Liposi, è composta da 16 elementi, tutti ex allievi del liceo musicale di Terni e già affermati musicisti con performance anche nelle varie edizioni di Umbria Jazz. Il gruppo Easy peasy swing, formazione composta da voce, sax, chitarra e contrabbasso, vanta infine un repertorio con grandi classici dello swing e standard jazz. La serata, sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il trofeo in acciaio del torneo aziendale ‘Racchette d’acciaio’, che ha visto il coinvolgimento di molti reparti aziendali di Arvedi Ast. Le finali del torneo si svolgeranno il 22 giugno con premiazioni dalle 19 alle 20. Il trofeo andrà alla squadra vincitrice che lo custodirà per un anno per poi cederlo alla prossima squadra vincitrice del 2025.