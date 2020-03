Alcantara, stop a 32 contratti

di F.L.

Su 57 contratti in scadenza tra fine marzo e i primi di aprile, 25 saranno trasformati a tempo indeterminato, gli altri 32 saranno inseriti nel ‘bacino di pertinenza’, per essere richiamati nel momento in cui ci sarà una ripresa: questa l’attesa comunicazione fatta dall’Alcantara, sul futuro dei dipendenti a tempo, durante l’incontro che si è svolto giovedì in Confindustria Terni. Inevitabile anche un riferimento al tema dell’emergenza coronavirus – alla riunione era presente una delegazione sindacale ridotta, mentre il management era in collegamento da Milano -, in merito al quale venerdì si terrà una discussione tra azienda e rsu/rls.

ALCANTARA RASSICURA MA CONTRATTI IN BILICO

Filctem: «Rammaricati, ora si tutelino i lavoratori contro il coronavirus»

«Con grande rammarico – spiega una nota della segreteria della Filctem Cgil – abbiamo appreso che il calo di commesse e di produzione, in particolare legato al mercato dell’automotive, rende necessario lo stop momentaneo di questi contratti». Il sindacato ricorda e di aver avanzato la proposta di utilizzo del bacino di pertinenza «durante l’incontro in cui si era deciso di procedere con un accordo di prossimità» e rivendica «di essere l’unica organizzazione sindacale ad aver sollevato il tema Covid-19». «Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri parla molto chiaramente – continua la nota -: per le funzioni di staff va introdotto lo smart working per tutti i lavoratori; la marcia degli impianti va ridotta al minimo; vanno rispettate le distanze di sicurezza, forniti i dispositivi di protezione individuale necessari. Come Filctem Cgil ci aspetteremmo dalla più grande azienda chimica del nostro territorio un segnale che sia in controtendenza con quanto stà accadendo ad oggi nella provincia e nell’azienda stessa; ci aspetteremmo che si iniziasse a dare indicazione di rimanere a casa perché la salute è la cosa più importante, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione a partire dagli ammortizzatori sociali (ci auguriamo presto fruibili) anche arrivando a chiudere le fabbriche e contrastare in maniera reale la pandemia a cui stiamo assistendo».