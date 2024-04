Condividi questo articolo su

















Alessio Romenzi è un reporter, umbro di origine, che da più di 10 anni decide di non voltarsi dall’altra parte di fronte agli orrori della guerra, anzi li fotografa. Ce ne ha parlato sabato mattina, ospite del Terni influencer & creator festival insieme a Cecilia Sala – collegata via web – una giovane giornalista che racconta le storie, anzi ‘Stories’, dal fronte, di gente che vive la guerra in prima persona.