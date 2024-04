Ternana, che colpo: vince a Cremona 2-1 al 95esimo e si rilancia

di Gianni Giardinieri

C’è sempre tempo per pagare e morire, recita un vecchio detto. E la Ternana, nel giorno in cui giocava contro una Cremonese in piena lotta promozione, non muore. Anzi, sbanca lo “Zini” con una vittoria storica e assolutamente clamorosa in ottica salvezza, grazie, per una volta, ad un gol ottenuto ad un minuto dal termine. Prestazione di grande spessore: sofferenza nel primo tempo, ma con la voglia di reagire sempre, e controllo e gestione nella seconda parte di gara. Tutti ben oltre la sufficienza, con una prestazione eccezionale di Vitali, chiamato all’esordio assoluto in B in sostituzione di Iannarilli. Tre punti d’oro per una giornata che potrebbe far svoltare il campionato della squadra di mister Breda.

Primo tempo

Sceglie Tommaso Vitali, mister Breda, per la difesa della porta rossoverde. Il ragazzo, ternano, all’esordio in prima squadra, ha fatto la trafila nelle giovanili delle Fere. Per il resto, scelte piuttosto scontate. Nessun cambiamento di rilievo, tanto meno nel sistema di gioco, che resta il 3-5-2. Dalle Mura preferito a Boloca nel ruolo di braccetto destro, per il resto da segnalare il rientro di Amatucci dal primo minuto e la riconferma di Favilli come terminale offensivo. Retroguardia in emergenza anche per la Cremonese, chiamata anch’essa a sostituire il portiere titolare Jungdal, uscito malconcio da un allenamento in settimana. Il prescelto da mister Stroppa è Saro. Scelte piuttosto conservative per i dieci giocatori di movimento, con Coda, Vazquez, Zanimacchia e Castagnetti in panchina. Titolare l’ex di turno Cesar Falletti. Neanche un minuto di gara e primo, eccellente, intervento di Tommaso Vitali, che riesce a deviare con un bel tuffo la zuccata di Johnsen, imbeccato in area da Collocolo. La Ternana risponde subito con Amatucci, che palla al piede smista in area per Favilli, ma il 17 rossoverde incespica e conclude male. Sulla ribattuta Pereiro calcia di sinistro ma la palla termina in angolo. La partita è frizzante e all’ottavo Sernicola sventaglia in mezzo per Ghiglione che spizza di testa con palla di poco sul fondo. Passa la Cremonese al 13′, con Tsadjout che inizia e chiude un triangolo con Johnsen. Il tiro è angolato e rasoterra, imparabile per Vitali. La Ternana però sembra in giornata e tre minuti dopo trova il pareggio: magia di Pereiro, che mette un assist spettacolare per Favilli. Il bomber rossoverde controlla con freddezza e non lascia scampo a Saro. Primo gol per lui in campionato. Al 20′ Falletti calcia di poco al lato una punizione dal limite dell’area rossoverde. Al 28′ altra spettacolare parata di Vitali, che vola all’incrocio per deviare in angolo una bomba di Majer. Tre minuti dopo altra paratona del numero 18 rossoverde, stavolta su una conclusione (non angolatissima) di Falletti da pochissimi metri. Occasionissima Ternana al 41′: cross di Casasola e colpo di testa di Favilli. Saro di ginocchio riesce in qualche modo a respingere. Ancora Johnsen al 43′ e ancora Vitali a bloccare la conclusione rasoterra.

Secondo tempo

Rivoluzione Cremonese ad inizio secondo tempo, con ben tre cambi. Finisce invece a metà gara la partita di Falletti. Tre cambi anche per le Fere, ma quasi venti minuti dopo, trascorsi con la Cremonese intenta a piantare le tende nel centrocampo della Ternana senza però rendersi particolarmente pericolosa. Al 67′ Luperini si divora un gol clamoroso: Pereiro illumina ancora la scena, con un assist geniale per il centrocampista pisano che solo davanti a Saro “riesce” a farsi respingere il tiro. Al 93′ la Ternana va vicina al gol: su una ripartenza Amatucci arriva al tiro e impegna Saro in angolo. Un minuto dopo Vazquez, su azione personale, arriva al limite dell’area piccola e calcia debolmente di sinistro, con Vitali che para di nuovo. Al 95′ l’incredibile: Favasuli da sinistra sfonda dopo una azione insistita e riesce a servire in area Di Stefano, che in mezza rovesciata mette in gol. La partita finisce un minuto dopo, con le Fere che espugnano per la prima volta nella storia lo “Zini” di Cremona e ottengono tre punti clamorosi per la lotta salvezza.

Tabellino

Cremonese (3-5-2): Saro, Antov, Ravanelli, Lochosvili, Ghiglione, Collocolo, Majer, Johnsen, Sernicola, Falletti, Tsadjout. All.: Giovanni Stroppa

Ternana (3-5-2): Vitali, Dalle Mura, Capuano (Cap), Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Favilli. All.: Roberto Breda

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Marcatori: 13′ Tsadjout ( C); 16′ Favilli (T)

Ammonizioni: 33′ Collocolo ( C); 46′ Pyyhtia (T); 57’Pereiro (T); 78′ Casasola (T)

Sostituzioni: 46′ Zanimacchia, Pickel e Vazquez per Ghiglioni, Johnsen e Falletti ( C); 63′ Di Stefano, Favasuli e De Boer per Favilli, Carboni e Pyyhtia (T); 63′ Coda per Collocolo ( C); 73′ Raimondo per Pereiro (T); 80′ Bonaiuto per Majer ( C); 81′ Labojko per Luperini (T)