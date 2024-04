Terni, Tic Festival: primo giorno – Foto e video

Tra polemiche e discussioni, ma anche tanti appuntamenti e tanti ospiti che si sono susseguiti tra la Biblioteca comunale, il PalaSì, il cinema Politeama e il palco di piazza Europa, venerdì è andata in scena la prima giornata della seconda edizione di Terni influencer & creator Festival. Il Festival è in programma in città anche sabato 13 e domenica 14 aprile.

LA VINCITRICE DI ITALIA’S GOT TALENT, L’UMBRA FRANCESCA CESARINI – VIDEO

I SOGNI DELL’ATTRICE DI MARE FUORI GIOVANNA SANNINO – VIDEO

LE SFIDE NEI VIAGGI DI LORENZO BARONE – VIDEO

L’INTELLIGENTE IRONIA DI ELENA DI CIOCCIO PARLANDO DI HIV – VIDEO

ARRIVA IL SOTTOSEGRETARIO BORGONZONI E IL COMUNE NON GRADISCE – VIDEO