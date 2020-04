‘Allarme’ bel tempo: troppa gente fuori

di P.C.

Certo, il sole induce in tentazione. E le restrizioni cominciano a farsi sentire. Ma questo è il momento di non lasciarsi andare; il più difficile perché le notizie di rallentamento nei contagi (comunque in aumento) potrebbero illudere che tutto stia finendo. Non è così. Come è stata lunga la salita verso il picco sarà altrettanto lunga la discesa. E non possiamo lasciarci andare. Ecco perché destano preoccupazione le immagini che arrivano da Perugia e da altre città dell’Umbria.

Code a Perugia

Su via Settevalli, a Perugia, nella mattinata di sabato si è formata una lunga coda di auto in corrispondenza di un semaforo. Ok, c’era un controllo in atto. Ma la colonna di veicoli ha destato preoccupazione. «Tutte uscite necessarie?», ci chiede il lettore che l’ha segnalata. Reazione analoga per la fila di persone in coda presso un supermercato in pieno centro cittadino, in piazza Italia. Coda che si intersecava con le persone che passeggiavano e che spesso violavano la distanza minima di un metro per ridurre le possibilità di contagio.

C’è anche chi esce in camper

Segnalazioni anche da Magione dove una persona è stata intercettata dalle forze dell’ordine mentre usciva con il camper. Sarebbe interessante sapere quale sia stata la sua giustificazione agli agenti che lo hanno fermato sulla strada provinciale che va verso il Trasimeno.

Terni, passeggiate ‘illegali’

Nel Ternano, diverse le segnalazioni nella giornata di sabato. Fra chi ha pensato bene di allontanarsi da casa per andare ad asparagi – è accaduto in Valnerina, nel comune di Ferentillo – o fare semplicemente una passeggiata, a piedi o i bici, le forze dell’ordine hanno avuto il loro bel da fare fra controlli, inviti e anche diverse sanzioni.