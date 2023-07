All’ospedale di Perugia bandi di assunzione per 9 dirigenti medici

Nuovi bandi di concorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per il reclutamento di 9 dirigenti medici in diverse aree specialistiche, nel rispetto del Piano di fabbisogno del personale 2023-25. Dopo la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale precario (88 dipendenti in totale), la direzione aziendale ha indetto nuovi bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica, 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale da assegnare al servizio immunotrasfusionale, 1 posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica e 4 posti di dirigente medico di medicina d’emergenza e urgenza da assegnare al pronto soccorso. L’azienda ospedaliera di Perugia ha inoltre indetto l’avviso di selezione interna per il personale medico e infermieristico delle quattro aziende per la costituzione dell’equipaggio di missione per il servizio di Elisoccorso della Regione Umbria.

