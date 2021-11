All’Umbria il palio dei Comuni: vince Gualdo

Il comune di Gualdo Tadino ha vinto il Palio dei Comuni di Montegiorgio, corso domenica pomeriggio: a trionfare Global Trustworthy con il driver Alessandro Gocciadoro, che ha guadagnato la testa nel finale recuperando su Akela Pal Ferm che era stabile al comando. Terza ruota per Great King Wine, quarto posto per Bahia Quesnot la cavalla francese allenata e guidata da Junior Guelpa, quinta piazza per Allegra Gifont. Si tratta della prima affermazione per lo stemma gualdese dopo il secondo posto del 2020 e il terzo del 2019. Il trofeo torna in Umbria dopo 31 anni. La nostra regione era rappresentata anche da Assisi.

Gli altri partecipanti

Il XXXIII Palio dei Comuni ha visto ritornare il pubblico e lo spettacolo. Molta attenzione dal territorio, in una bella giornata. Majorettes, bande, tamburi, 10 miss in Magenta, i figuranti della Contesa della Margutta e la Polizia a Cavallo hanno reso la festa ancora più bella. Oltre ai due comuni umbri c’erano: Castelfrentano dalla provincia di Chieti (Abruzzo), Montechiarugolo, in provincia di Parma (Emilia Romagna), poi sedici comuni dalla provincia di Fermo (Marche): Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’ete, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’elpidio, Rapagnano, Sant’elpidio A Mare, Servigliano. Quattro i comuni dalla provincia di Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Recanati.

Presciutti: «Ora una festa»

«È stato un finale al cardiopalma e da dove seguivo la corsa mi sembrava che fossimo arrivati solo secondi – afferma raggiante il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – mentre poi lo speaker ha comunicato la vittoria del numero 4, Global Trustworty, il nostro cavallo. Bisogna dire che Alessandro Gocciadoro è sempre una certezza. E’ stato bellissimo. Ringraziamo Montegiorgio, la famiglia Mattii. Sicuramente faremo una bella festa per condividere la gioia della vittoria con i concittadini. Siamo soddisfatti della nostra esperienza al Palio, visti i due piazzamenti importanti con Vanesia EK nel 2018 e nella scorsa edizione. E’ una bellissima avventura e ci siamo trovati sempre molto bene qui a Montegiorgio. È una giornata di festa. Torniamo molto volentieri al Palio e faremo di tutto per continuare ad onorare questa prestigiosa manifestazione».