Alternativa Popolare: per il Ternano c’è il duo Filippetti-Parca

Doppia novità per il territorio ternano in casa Alternativa Popolare. Nell’ottica di un’organizzazione radicata del partito – spiega una nota di AP – ci sono due nomine: l’avvocato Lorenzo Filippetti è da ora coordinatore politico provinciale dei sostenitori di AP di Terni, mentre Riccardo Parca diventa coordinatore politico comunale. «Seguirà, in accordo con i nominati, la creazione di un coordinamento provinciale e di un coordinamento cittadino», spiega il vicesindaco e coordinatore politico AP regionale Riccardo Corridore.

