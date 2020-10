Un 23ene di origini albanesi, nella notte fra lunedì e martedì, è stato fermato e controllato dai carabinieri del comando stazione di Giove, impegnati in controlli sul territorio comunale di Amelia (Terni). Il giovane è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di marijuana: lo stupefacente è stato sequestrato e il 23enne segnalato in prefettura come assuntore. Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.

