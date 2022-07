Amelia, 91enne perde controllo dell’auto e va fuori strada: estratto dai vigili del fuoco

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di martedì lungo la strada statale 205 Amerina, nei pressi della frazione di Fornole. Un uomo di 91 anni al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell’autovettura all’altezza di una curva, finendo fuori strada. L’anziano è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e poi soccorso dagli operatori sanitari del 118. La sua giornata è proseguita in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: nell’impatto ha riportato delle ferite lacero contuse. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

