Amelia: ‘assalti’ alle macchine automatiche Denunciato un 34enne

L’attività dell’Arma fa seguito all’ondata di furti tentati presso distributori e macchinette automatiche, riportata in questi giorni anche dalla stampa, in particolare da ‘Il Messaggero‘. Al termine di una rapida indagine, i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia hanno infatti denunciato a piede libero un 34enne, originario della provincia di Perugia e già noto alle forze dell’ordine. Al giovane sono stati contestati i reati di ‘tentato furto aggravato’ e ‘danneggiamento’. Secondo quanto ricostruito dai militari, la notte dello scorso 11 febbraio – fra le ore 1.30 e le 2.30 – avrebbe asportato un ‘uncino’ in ferro da un distributore di carburanti di via Roma, ad Amelia, per poi forzare la macchinetta cambia gettoni del lavaggio automatico e quindi alcuni giochi per bambini a pagamento presenti nell’androne adiacente ad un bar di via I Maggio. Nel mirino del 34enne c’è finito anche il distributore automatico per bevande e snack di piazza XXI Settembre. In ogni caso i furti non sono andati a segno ma ci sono comunque stati dei danni.

