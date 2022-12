Amelia: frontale in via Roma. Due feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì ad Amelia, nella centrale via Roma, dove spesso le forze dell’ordine hanno accertato il superamento del limite di velocità in occasione dei diversi controlli svolti: da qui l’installazione di due postazioni autovelox deciso dal Comune. L’impatto – frontale e violento – è stato fra un’autovettura Mini Cooper e un autocarro, i cui conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati, coscienti, al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Locale di Amelia, quest’ultimi per ricostruire la dinamica del sinistro, gestire la viabilità e avviare gli accertamenti qualitativi sulle condizioni di guida dei coinvolti.

Condividi questo articolo su