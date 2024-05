Amelia: ostello della gioventù in affitto. C’è il bando comunale

Il Comune di Amelia ha pubblicato il bando di locazione dell’ostello della gioventù ubicato a palazzo Giustiniani, in piazza Marconi, nel centro storico. «Il bando – fa sapere l’amministrazione – scade il 6 giugno 2024 e prevede un canone annuo di 8.160 euro per una durata di 9 anni rinnovabili per altri 9. L’ostello si articola su quattro piani ed è collocato in un edificio storico di interesse artistico, risalente al XIII secolo, con aspetto architettonico esterno seicentesco. La struttura rappresenta un’opportunità recettiva per gli amanti del turismo ‘green’ e gastronomico, grazie al proliferare di numerosi sentieri naturalistici e alla promozione delle eccellenze gastronomiche in un territorio che sta attraendo sempre più amanti di questi settori. Altra opportunità potrebbe essere rappresentata dal flusso di pellegrini che si recheranno a Roma in occasione del prossimo Giubileo». Per informazioni il Comune indica gli uffici del patrimonio allo 0744.976241, mentre la documentazione completa può essere scaricata dal sito web del Comune.

