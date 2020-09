Riapre il punto di primo soccorso all’ospedale di Amelia, chiuso dallo scorso marzo per via dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Ad annunciarlo nel primo pomeriggio di venerdì è il sindaco Laura Pernazza: semaforo verde per la fascia oraria 8-20. «Temporaneamente, causa lavori di ristrutturazione, la medicina – aggiunge – di Amelia è stata accorpata con quella di Narni. Finiti i lavori il reparto verrà trasferito completamente ad Amelia».

LA POLEMICA SUI PUNTI DI PRIMO SOCCORSO DI NARNI-AMELIA