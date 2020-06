Centro Salute Amelia, due strutture mobili

Due tensostrutture a supporto delle attività legate all’emergenza covid-19 utili per l’esecuzione dei tamponi rinofaringei e per i cittadini che devono eseguire il triage e la misurazione della temperatura prima di accedere al Centro di Salute. Sono state installate da pochi giorni grazie all’associazione ‘Salvadanaio della Salute’, nata 16 anni nel comune del Ternano per volontà di 15 associazioni amerine impegnate nel dare un contributo alla comunità per il potenziamento dei servizi sanitari, e alla sezione di Avigliano Umbro della CRI.

L’iniziativa

Il gesto di vicinanza alle strutture sanitarie della Usl Umbria 2 arriva dopo la raccolta fondi sostenuta – insieme a proloco e cittadini privati – per fronteggiare l’emergenza e la consegna di Dpi (tute, mascherine) e quattro termoscanner. A ciò inoltre si aggiunge l’azione della Croce rossa italiana di Avigliano Umbro: installata una rouloutte nell’area antistante il Centro di Salute di Amelia dove viene eseguito il triage. «Si tratta – le parole del commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino – di una ulteriore conferma del prezioso contributo che il volontariato sociale mette a disposizione della comunità tutta e di quanto sia importante unire le energie per fronteggiare situazioni critiche e di emergenza. C’è il ringraziamento anche da parte di Giorgio Sensini, direttore del distretto di Narni e Amelia.