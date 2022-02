Incidente stradale autonomo sabato pomeriggio lungo la strada provinciale Ortana, a circa un chilometro da Amelia (Terni). Un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Per lui, illeso, non si è reso necessario l’intervento del 118. Sul posto per le operazioni di soccorso, messa in sicurezza ed i rilievi si sono portati i vigili del fuoco amerini e le forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su