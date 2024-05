Amelia, spazio allo sport integrato

Il primo incontro amichevole di football integrato tra la rappresentativa del locale spazio civico ed il centro diurno Progetti di Vita di Roma. Si svolgerà venerdì pomeriggio alle 15.30 alle 18 al ‘Paticchi’ di Amelia.

I protagonisti

‘Progetti di vita’ è il centro sociale polivalente per adulti dai 18 ai 64 anni con disabilità medio grave inaugurato nel quartiere Fidene, nel Municipio III, a gennaio 2021. Spazio Civico Amelia è il centro giovani dai 14 ai 34 anni aperto ad ottobre nella sala Agorà in Via della Repubblica 114 ad Amelia grazie al finanziamento di Sport e Salute. «La conoscenza tra gli operatori – viene specificato – dei servizi consente di sperimentare la partita amichevole della nuova disciplina sportiva, quel football integrato che è calcio a 5 con 4 porte e ha un regolamento pensato per l’equità dei partecipanti che consente di competere insieme senza differenza di genere, abilità, età, il cui fine principale non è il risultato sportivo ma l’integrazione sociale. Il football integrato vuole essere per gli ideatori una metafora della vita capace di consentire ad ognuno di trovarsi nelle condizioni più favorevoli per dare il meglio di se. Con questo spirito le due squadre scenderanno in campo». L’iniziativa porta la firma di Asd Compagnia Ancestrale, Polisportiva Amerina, Cipss Cooperativa Sociale e Comunità Educativa Minori Stranieri in Italia. Coinvolta anche Yaguine Fodè che ha trovato la collaborazione con le realtà romane della Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro, la Cooperativa Mille e una notte e la Cooperativa Sociale Eureka Primo.