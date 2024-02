Amelia: un sabato ‘di cinema’ fra il concorso e l’intervista a Daniele Luchetti

Un bando di concorso, il primo, per il miglior cortometraggio realizzato da giovani videomaker fra i 18 e i 30 anni di età sul tema dell’incontro. Ad organizzarlo è l’associazione ‘Lights for Cinzia’ di Amelia e verrà presentato sabato 2 marzo, alle ore 17.30, presso la pinacoteca del museo archeologico di Amelia. «Sarà una giuria costituita da personalità legate al mondo dell’arte, del cinema e della cultura – spiega l’associazione presieduta da Luca Ceccarelli – a giudicare le migliori tre opere in concorso. Ai tre saranno riservati premi in denaro». Modalità e dettagli del concorso sono contenuti nel bando pubblicato sul sito dell’associazione (www.lightsforcinzia.it) e sulla pagina Facebook lightsforcinzia. «Il premio intende interpretare al meglio, da una parte la passione per l’arte e il cinema della nostra amica Cinzia Stamigna prematuramente scomparsa, dall’altra il suo amore e il suo impegno per i giovani e le nuove generazioni». Dopo la presentazione, un evento d’eccezione: la scrittrice amerina Caterina Venturini dialogherà con il regista Daniele Luchetti.

