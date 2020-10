Amelia, vende oro rubato: denunciato

Un 28enne di Amelia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale Compagnia per ricettazione. Il giovane – è stato dettagliatamente ricostruito dall’Arma – nei giorni scorsi aveva venduto dell’oro, risultato poi rubato, a due ‘Compro Oro’ ubicati in provincia di Terni. Il prezioso materiale, riconosciuto dai commercianti come provento di un furto denunciato nel mese di settembre, era purtroppo già stato fuso per cui non ne è stata possibile la restituzione al legittimo proprietario.

