Amministrative Gubbio, centrosinistra: «L’alleanza c’è, ora programma e candidatura»

Le forze politiche eugubine impegnate nel dialogo del campo progressista, in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno, nella serata di martedì a Gubbio hanno incontrato i rappresentanti del ‘Patto avanti’ a livello regionale, dando vita all’alleanza per le prossime elezioni amministrative. Liberi e Democratici, Gubbio Città Futura, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Alternativa Verdi e Sinistra e Civici Umbri si sono infatti ritrovati per avviare il confronto sul progetto politico, sul percorso per la stesura del programma e sugli strumenti per l’individuazione della candidatura che dovrà rappresentare l’intera coalizione. Tutte le forze politiche hanno espresso liberamente le rispettive posizioni, condividendo la volontà di un percorso comune senza escludere alcuno strumento compreso quello delle primarie per raggiungere una sintesi tra i vari candidati e candidate. Una proposta credibile da avanzare alla città di Gubbio alle prossime elezioni amministrative. A conclusione dell’incontro, nel quale ciascuno si è riservato di condividere quanto discusso all’interno delle proprie rappresentanze, il tavolo di confronto si è aggiornato a lunedì 4 marzo per proseguire il percorso.