Amministrative Terni: nell’analisi del voto c’è anche il ‘graffio’ della Lega agli alleati

«A Terni la nostra coalizione è avanti e abbiamo l’intenzione di sugellare la vittoria il prossimo 28 maggio. Tuttavia l’analisi del voto deve indurre ad una seria riflessione». Il segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi, analizza l’esito del primo turno delle elezioni amministrative di Terni e non evita una frecciata politica agli alleati, FdI in testa. Non è tempo di rese dei conti, anzi, ma il passaggio dà l’idea del confronto che sarà, se il candidato Masselli non dovesse farcela contro Bandecchi, e soprattutto del posizionamento in ottica elezioni regionali, con la coalizione che dovrà esprimersi anche sulla conferma di Donatella Tesei.

«Non ci si fermi superficialmente al peso elettorale»

«Ribadiamo – prosegue Caparvi, segretario del partito di cui fa parte anche l’ex sindaco di Terni Leonardo Latini, non ricandidato – che i percorsi politici debbano essere sempre soppesati contemperando molteplici fattori, senza fermarsi superficialmente solo a quello del peso meramente elettorale. Grazie a tutti i candidati della Lega che si sono messi a disposizione. Il 28 maggio è una data importante e siamo già al lavoro per riconfermare ottime amministrazioni tanto ad Umbertide quanto a Terni».

Bandecchi: «Noi antipolitica? No, ragioniamo da statisti e non da politici della poltrona»

Sul fronte opposto, Stefano Bandecchi – via Instagram – ci tiene a ringraziare «tutti coloro che hanno scelto Alternativa Popolare e le liste collegate. Rigrazio chi ci ha dato fiducia. La battaglia non è ancora finita ed è solo all’inizio. Qualcuno parla di noi come dell’antipolitica – afferma Bandecchi in replica alle dichiarazioni rilasciate lunedì da Masselli – ma forse l’errore grande è non considerarci come la ‘politica alta’, contro la politica ‘bassa’. Comunque lo faremo capire in queste due settimane ancora a tanti elettori. Noi abbiamo progetti, idee, ragioniamo come statisti e non come politici della poltrona».

Spinelli (Pd): «Occasione persa»

Il Pd invece al ballottaggio, a Terni, non ci è arrivato. E l’analisi è del segretario locale Pierluigi Spinelli: «Nonostante il Partito Democratico si sia attestato come seconda forza politica cittadina subito dietro Fratelli d’Italia, con oltre 6.700 voti di lista, e nonostante il dato percentuale sia aderente a quello pronosticato nei giorni scorsi – osserva Spinelli -, l’entusiasmo registrato intorno alla candidatura del professor Josè Kenny e il clima complessivo di voglia di rilancio per la città ci aveva fatto sperare in un risultato migliore, per cui non nascondiamo una certa delusione. Spiace anche non aver potuto realizzare appieno l’ampia coalizione per cui come Pd di Terni ci siamo spesi nei mesi e nelle settimane scorse, e che siamo convinti sarebbe stata se non decisiva, molto importante. La scelta di un civico come Kenny invece di un esponente di partito è stata votata alla volontà di costruire un polo di aggregazione competitivo e forte. Tuttavia il rammarico per quella che consideriamo l’occasione persa per una buona amministrazione, ci spinge a proseguire con ancora maggior impegno. Porteremo in consiglio comunale i valori e le battaglie del centro sinistra ternano, attraverso un’opposizione corretta ma decisa, per rappresentare al meglio le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia. Ringraziamo quindi le persone che hanno creduto in questo progetto che rappresenta un nuovo inizio, chi lo ha sostenuto e chi con generosità si è messo a disposizione. E ringraziamo Josè Kenny – conclude il segretario del Pd di Terni – che ha fatto un gran lavoro, sempre propositivo e senza mai sottrarsi a un confronto, che da oggi eredita una grande responsabilità, un ruolo che con le sue caratteristiche e competenze saprà interpretare al fianco di una squadra coesa e pronta».