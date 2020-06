Anche a Perugia strade bloccate per i lavori

Non ha raggiunto certo i livelli di problematicità del tratto narnese, bloccato per la chiusura del viadotto Montoro, ma anche nel perugino ci sono stati non pochi problemi nel primo giorno di apertura totale alla circolazione. Problemi acuiti dai lavori in corso che stanno creando molte polemiche in città, vista la concomitanza del loro avvio con la riapertura alla circolazione. La domanda che circola è sempre la stessa: «Non potevano farli durante il lockdown?».

Inizio anticipato (ma non abbastanza)

Anas in diversi comunicati ha chiarito che «l’avvio dei cantieri, inizialmente previsto per l’estate, è stato anticipato in accordo con gli enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. Inoltre, per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in più fasi successive». L’ultimazione dell’intera tratta è prevista a settembre, prima dell’inizio delle scuole. Resta il fatto che probabilmente dovevano essere anticipati ulteriormente, considerando che – ad esempio – l’intervento in corrispondenza dello snodo Piscille – Ponte San Giovanni – Balanzano è cominciato proprio in concomitanza della riapertura.

Un tamponamento e si blocca tutto

Accade così (mercoledì mattina) che un banale tamponamento all’altezza di Piscille provoca un lungo blocco sul raccordo del capoluogo, già iperstressato dai lavori avviati da qualche giorno sul tratto. Lavori che provocano disagi sia agli automobilisti sia ai residenti, visto che le auto in uscita obbligata a Balanzano spesso vagano per il quartiere e faticano a ritrovare la strada per riprendere il tragitto. Sempre il 3 giugno problemi anche a Madonna Alta, dove è incorso l’intervento sul viadotto.