Anche a Terni ‘Una rosa per Norma Cossetto’

A Terni, come in altre 170 città italiane, lunedì mattina in via Vittime delle Foibe, si è svolta la manifestazione ‘Una rosa per Norma Cossetto’, organizzata dal Comitato 10 febbraio, alla presenza degli amministratori e consiglieri comunali, cittadini e rappresentanti di associazioni. Dopo una breve cerimonia che ha visto la lettura di un testo che ha delineato la figura di Norma Cossetto e la sua storia personale si è deposto un mazzo di rose rosse all’altezza dell’indicazione della via Vittime delle Foibe.

Medaglia d’oro al merito civile

Questa cerimonia che vuole ricordare la nobilissima figura di una patriota, Norma Cossetto, che nel lontano 1943 pagò con la vita la sua fede nell’Italia e che, proprio per questo, è diventata simbolo del dramma delle foibe tanto che, il 9 dicembre 2005, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferì la Medaglia d’oro al merito civile con questa motivazione: ‘Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)’.