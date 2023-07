«Anche quest’estate intere zone dell’Umbria senza collegamenti. Dov’è il trasporto pubblico?»

di Gianluca Liviabella

La tanto sbandierata azienda Busitalia, che avrebbe dovuto ottimizzare e migliorare i servizi ai cittadini rispettando i contratti e la dignità dei lavoratori, anche quest’anno mostra il suo reale volto. Già dalla scorsa estate, durante il periodo non scolastico, la regione Umbria ha tagliato i servizi di trasporto, lasciando intere zone dell’Umbria completamente senza collegamenti e negando a moltissime famiglie, dai primi di giugno e fino a settembre, il diritto alla mobilità. Una gestione decisamente illegale ed immorale, visto che non ci si preoccupa minimamente di garantire un minimo di quel servizio che per legge è definito, appunto, servizio pubblico essenziale.

Quello che viene a galla sono gli interessi economici sia per la società Busitalia che per l’ente Regione Umbria; la società sceglie di utilizzare il personale per svolgere i servizi che permettono un maggior profitto, come i servizi sostitutivi treno per i quali vengono impegnati centinaia di lavoratori ogni giorno, solitamente neo assunti con contratti da fame, costretti a ‘partire’ per pochi euro in più e svolgendo turni completamente fuori norma. La Regione Umbria dal canto suo mira a ‘fare cassa’, taglia i servizi per 3,5 milioni di euro, praticamente azzerandoli alla faccia del servizio pubblico essenziale.

I tanti milioni di utili che ogni anno si producono, dovrebbero servire ad erogare una maggiore quantità di servizio pubblico ai cittadini; vediamo invece perseguire l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti e costringendo i cittadini all’utilizzo del mezzo privato.