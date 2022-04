‘Angeloni’ Terni: Sara vince borsa di studio WEP e vola negli Usa

Anche quest’anno WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo – offre agli studenti più brillanti e meritevoli, una borsa di studio per il programma scolastico all’estero. «Il contributo – spiega WEP in una nota – è pensato per premiarli del lavoro svolto durante l’anno e per agevolarli nell’accesso ai programmi scolastici. Sara Liberati, studentessa 17enne del liceo statale ‘Francesco Angeloni’ di Terni – rende noto l’organizzazione – ha vinto una delle borse di studio, del valore di 2.500 euro, messe a disposizione da WEP per trascorrere un semestre all’estero. Un contributo che Elisa sfrutterà per andare negli Stati Uniti, nello stato di Washington».

Emozione allo stato puro

«La ragazza – prosegue la nota – è stata scelta in base all’esito del colloquio di selezione, per le motivazioni e la predisposizione che ha mostrato verso l’esperienza, l’accuratezza, la puntualità della compilazione del dossier di partecipazione e la competenza linguistica. La borsa di studio vuole infatti premiare gli studenti migliori, riducendo per loro il costo del programma». «Fin dai primi giorni dopo il colloquio ero molto felice ed emozionata per la partenza ‘imminente’ – spiega la 17enne Sara Liberati attraverso l’ufficio stampa di WEP -, quindi è facile immaginare come mi possa sentire ora. Onestamente è difficile cercare di esprimere tutto quello che mi passa per la testa, ma soprattutto per il cuore, perché le parole per quanto possano essere grandiose e descrittive, non potranno mai eguagliare il mio immenso stato di gioia ed eccitamento. Il tutto si è amplificato ancora di più a fine febbraio, quando ho ricevuto il placement e ho conosciuto la mia host family, fino a raggiungere l’apice nel giorno in cui mi è stata comunicata la vittoria per la borsa di studio, conferitami da WEP, e la successiva videochiamata con la mia famiglia americana. Non penso di aver mai provato così tante emozioni tutte insieme, dalle più disparate, e già percepisco una briciola di quello che a cui andrò incontro quest’estate».

Le attività

WEP è un’organizzazione internazionale che segue ogni anno circa 5 mila ragazzi in partenza dall’Italia verso 65 Paesi e in arrivo nella nostra penisola da tutto il mondo. I suoi programmi comprendono: soggiorni di gruppi scolastici durante l’anno (soggiorni linguistici) o durante l’estate (vacanze-studio); corsi di lingua all’estero; programmi di lavoro, stage e viaggi solidali all’estero; i programmi ‘High School’ per i ragazzi delle superiori per trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero e studi universitari all’estero.