Podio nazionale a 10 anni: Tinari del Circolo Scherma Terni grande protagonista in Sicilia

Un podio nazionale conquistato a dieci anni. Non capita tutti i giorni: è accaduto a Francesco Tinari, giovanissimo sciabolatore del Circolo Scherma Terni protagonista nel weekend alla prima prova Grand prix Joy of Moving a Santa Venerina (Catania). Secondo posto ed entusiasmo alle stelle per lui ed il maestro Matteo Sabatini: «Ha fatto una gara fantastica, ha tirato secondo i consigli che gli avevo dato ed è rimasto molto tranquillo durante la prestazione. Non avrei potuto chiedere di meglio». Nuova soddisfazione dunque per il piccolo atleta ternano.

