Armato di machete, insegue il ‘rivale’ in centro: preso a Terni

Una lite in strada, fra piazza Tacito, viale della Stazione e via Galvani, scoppiata nella mattinata di giovedì. Con un soggetto – di nazionalità cubana – armato di machete che avrebbe pesantemente discusso con un altro uomo. Quest’ultimo, seduto alla fermata del bus di piazza Tacito insieme alla figlia piccola, sarebbe stato affrontato inseguito per le vie della zona. Sul posto è stato immediato l’intervento di polizia di Stato e carabinieri, con i primi che hanno bloccato e condotto in questura lo straniero in possesso della pericolosa arma, procedendo agli accertamenti di rito in vista di eventuali provvedimenti. Nel parapiglia, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti allibiti, nessuno si è fatto male. Ma ovviamente la gravità resta.

Aggiornamenti a seguire