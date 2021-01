Arpa, maxi credito con Comune e Provincia Terni: vie legali

di S.F.

Rimborso Tari per pagamenti non dovuti, servizi di natura ambientale e verifiche sui conti – anche nei confronti di privati e aziende – degli ultimi anni. Una serie di passaggi e controlli che ha portato l’Arpa Umbria a quantificare un credito non proprio leggero nei confronti del Comune e della Provincia di Terni: la cifra complessiva è di 767 mila euro e, dopo le sollecitazioni concluse con un nulla di fatto, l’Agenzia ha deciso che è giunto il momento di affidarsi ad un avvocato.

Recupero crediti

In sostanza il check ha riguardato le riscossioni degli ultimi anni ed ecco che è saltata fuori – si parla dello scorso novembre – l’elevata cifra da recuperare. Nei confronti di palazzo Spada si parla di un credito da 307.552 euro, mentre per la Provincia si sale a quota 460.301. L’Arpa ha inviato i solleciti senza ricevere feedback di alcun tipo, con decisione di aumentare la ‘pressione’: affidato così l’incarico per la tutela legale all’avvocato perugino Pietro Laffranco. Non ci si passa sopra.