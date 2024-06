Arpa Umbria: il dg Luca Proietti si dimette

di S.F.

Novità di rilievo in arrivo in casa Arpa Umbria. Il direttore generale, Luca Proietti, si è dimesso perché a stretto giro lo attende un nuovo incarico di ‘peso’ al Mase: le funzioni relative all’ordinaria amministrazione – per il disbrigo degli affari correnti – passano nelle mani del direttore amministrativo, vale a dire Amedeo Di Filippo.

L’EX VICESINDACO DI TERNI SALVATI AL MASE

Tutto si è sviluppato dal 29 aprile scorso, quando il Mase – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – ha trasmesso la documentazione per la nomina di Proietti nel ruolo di direttore della direzione generale economia circolare e bonifiche (Ecb). L’ingegnere si è quindi formalmente dimesso il 4 maggio: sarà collocato in aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il decreto di nomina per l’incarico dirigenziale al Mase è stato firmato il 31 maggio.