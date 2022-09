La Valnerina ‘ternana’ pronta per Wilderness outdoor weekend

Un fine settimana a tutto speleologia, torrentismo e arrampicata nella Valnerina ‘ternana’ con protagoniste Arrone, Ferentillo e Montefranco. Si chiama Wow – Wilderness outdoor weekend -, è in programma il 24-25 settembre ed è organizzato dai gruppi della sezione Cai di Terni, vale a dire grotte pipistrelli, canyoning inforrati e alpinismo acciaiati. Obiettivo? La promozione delle discipline in questione sul territorio. La scadenza delle iscrizioni è fissata per giovedì 22 alle 21 nella sede del Cai in via Fratelli Cervi. Il ritrovo è previsto per sabato mattina alle 8.

