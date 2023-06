Arriva il caldo in Umbria: temperature di almeno 8° sopra la norma

Se i temporali e il fresco hanno contraddistinto i primi 15 giorni di giugno, per la gioia degli amanti dell’estate la situazione è destinata a cambiare completamente dai prossimi giorni: anche sull’Umbria è infatti previsto un innalzamento delle temperature, che raggiungeranno livelli di almeno 8 gradi oltre la norma. A dirlo sono le ultime previsioni del portale Perugia Meteo.

La tendenza

Anche nella notte tra martedì e mercoledì sulla regione si sono verificate piogge, in qualche caso intense, che hanno interessato in particolar modo il Gualdese, dove sono stati registrati accumuli di oltre 100 millimetri in meno di 18 ore, con allagamenti e piccoli problemi idrogeologici, anche in montagna. Mercoledì e nella mattinata di giovedì saranno ancora possibili rovesci e temporali, poi si faranno largo le schiarite e il termometro salirà.

Ecco il caldo

Da venerdì, infatti, arriverà sull’Italia «un promontorio di alta pressione di origine africana, che – spiega Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo – inizierà gradualmente a convogliare aria calda sulla nostra penisola, apportando un sensibile aumento delle temperature, specie dalla prossima settimana a partire da lunedì 19 giugno, con forte incremento delle temperature anche in quota, con zero termico ben oltre i 4 mila metri». Questa ‘incursione’ potrebbe perdurare tutta la prossima settimana. I valori attesi a otto giorni sono di 8 gradi al di sopra della norma, con punte di 34/35 gradi molto probabili sull’Umbria. La tendenza prevista ha comunque una percentuale di attendibilità inferiore al 40% e solo nei prossimi giorni si potrà capire quanto questa previsione sarà confermata.