Arrone, escursionista finisce in ospedale

Intervento del Soccorso alpino speleologico dell’Umbria e dei vigili del fuoco di Terni, martedì pomeriggio intorno alle ore 15.30, per soccorrere un’escursionista 61enne della provincia di Viterbo – P.B. le sue iniziali – rimasta infortunata nei pressi dell’eremo della Madonna dello Scoglio, ad Arrone (Terni). Allertati dalla centrale operativa regionale del 118, i tecnici e sanitari del Sasu hanno raggiunto la paziente, l’hanno stabilizzata e quindi trasportata fino all’autoambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.

Condividi questo articolo su